Sololaroma.it - Fiorentina-Genoa, il pronostico di Serie A: gara da Under e non solo

La 23° giornata diA ha aperto i suoi battenti e ci sta regalando gol e spettacolo. Questo turno del campionato italiano entrerà nel suo vivo domani domenica 2 febbraio, con diverse partite che diranno tanto sia per la parte alta della classifica che per la zona retrocessione. Una delle gare più interessanti andrà in scena allo stadio Artemio Franchi, tra due squadre che lottano per obiettivi però diversi.Stiamo parlando del duello fra, in programma alle ore 15:00. La Viola è reduce dalla prestigiosa vittoria con la Lazio in trasferta per 2-1 e desidera proseguire su questa strada, avvicinandosi sempre di più al 4° posto in graduatoria. Per gli ospiti, invece, l’idea è quella di mettere in cascina 3 punti pesanti e togliersi sempre di più dal vortice della lotta per non retrocedere.