Finti avvocati e marescialli per truffare anziani, gli audio delle telefonate

AGI - La 'base' era nel Napoletano, ma la banda operava in tutta Italia prendendo di miracondei carabinieri, che avevano come obiettivo farsi consegnare gioielli e denaro. Sono 29 gli indagati destinatari di misure di custodia cautelare emesse dal gip di Genova e notificate a Napoli e provincia, ma anche a Torino e Caserta, dai veri carabinieri, quelli del Comando Provinciale di Genova. Gli indagati sono tutti originari del napoletano e devono rispondere di associazione per delinquere finalizzata alle truffe in danno di. Per 21 il gip ha disposto il carcere, per 5 i domiciliari e per 3 l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'indagine si chiama 2 ottobre, in onore della Festa dei Nonni, data l'età avanzatavittime, e nelle notifiche dei provvedimenti sono stati coinvolti oltre 150 carabinieri dei Comandi Provinciali di Genova, Napoli, Torino e Caserta.