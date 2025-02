Liberoquotidiano.it - Fintech: Tranfaglia (Cloud Finance):“Dall'innovazione digitale all'intelligenza artificiale, così evolve la gestione aziendale”

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'apporto della tecnologia nelle strategie aziendali è sempre più determinante, e chi ha saputo intuire questa evoluzione con largo anticipo oggi è protagonista di una vera rivoluzione. Eventi come il Covid, che ha imposto l'innalzamento di barriere fisiche abbattendo al contempo quelle virtuali, hanno accelerato un processo di digitalizzazione già in atto, confermando la necessità di strumenti agili, accessibili e innovativi. La pandemia, come ogni crisi profonda, ha portato con sé non solo sfide ma anche opportunità: nuovi modelli organizzativi, nati per rispondere all'emergenza, si sono trasformati in standard per la loro praticità ed efficacia. Umberto e Riccardo, founder di, avevano intuito questa direzione del mercato ben dieci anni fa, puntando su tecnologieper semplificare e ottimizzare laeconomico-finanziaria di partite IVA, aziende e professionisti.