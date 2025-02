Iodonna.it - Fino a ieri la cura era confinata in ambito domestico. Eppure, anche in ufficio, l’attenzione ai bisogni delle persone fa crescere relazioni più sane, basate sulla fiducia e sull’autonomia. Lo sottolinea l’imprenditrice digitale Riccarda Zezza nel suo ultimo libro. E le aziende più sensibili lo stanno mettendo in pratica

C’è una parola che secondo, fondatrice della piattaforma di sviluppo Li, dovremmo integrare nel nostro vocabolario professionale: questa parola è. La usiamo spesso in casa, con i nostri figli e i genitori, o se andiamo a trovare un malato. La pronunciamo soprattutto noi donne, nella quotidianità. Sul lavoro, invece, no.prendersidegli altri, e non solo nel privato, farebbe bene a tutti. Ai dipendenti (oggi più spesso definiti), ai manager, allestesse. Lavoro, i giovani cercano stabilità, benessere e indipendenza Xè il titolo del nuovodi(FrancoAngeli) pubblicato nella collana “Voci del lavoro nuovo” diretta da Silvia Zanella; a un mondo in cambiamento serve un lessico diverso, sostiene latrice, che comprenda parole magari già esistenti, ma enunciate in altri contesti.