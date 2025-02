Ilfoglio.it - Finché c'è nicchia c'è speranza. Viaggio nelle videoteche che resistono allo streaming

Ve le ricordate le? Quei negozietti stipati all'inverosimile, con i muri tappezzati di locandine cinematografiche spesso un po’ ingiallite? In cui ci si fermava per ore a compulsare gli scaffali e si usciva stringendo come un tesoro quel film che avremmo poi dovuto restituire da lì a qualche giorno o, quando andava di lusso, avremmo custodito per sempre nella nostra cameretta? Lesono state un simbolo degli anni ‘80 e ‘90, un portale magico per molti giovani e giovanissimi della Generazione X, che attraverso di esse scoprivano il cinema, spesso quello d’autore. Un cinema che le programmazioni delle sale, in particolare delle piccole sale di provincia (oggi quasi del tutto scomparse anch’esse), ignoravano. Ebbene, credevate che l’avvento delle grandi catene commerciali e di Blockbuster, prima, e delle piattaforme dionline dopo, ne avesse sancito la definitiva scomparsa? Probabilmente è così in gran parte d’Italia; ma, nella Milano in cui c’è di tutto di più, noi ne abbiamo scovate ancora quattro.