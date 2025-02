Calciomercato.it - Finalmente Gimenez, il Milan cambia pelle: da Felix a Tomori, il punto della situazione | CM.IT

Le ultime sul calciomercato dei rossoneri. Il Diavolo è pronto ad accogliere l’attaccanteNazionale messicana, il: da, il(LaPresse) – Calciomercato.itE’ stata una nottata intensa per il. Unchiamato a chiudere per Santiago. I rossoneri nella notte hanno di fatto trovato l’accordo con il Feyenoord per l’attaccanteNazionale messicana, per una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Con i bonus si andrà così oltre ai 35 milioni. Per il giocatore, invece, è pronto un contratto da 2,5 milioni di euro netti a stagione, fino al 30 giugno 2028, con opzione per un altro anno. Manca solo l’ultimo via libera.Ilè così pronto a mettere in moto la macchina organizzativa per programmare l’arrivo di Santiagogià nelle prossime ore.