Fiaccolata e funerale in cattedrale, Lanciano accoglie Andrea Prospero

Rientrerà adomani, 2 febbraio, la salma di, lo studente universitario morto in tragiche circostanze a Perugia. Nella cappella del cimitero di via Della Pace sarà allestita la camera ardente, dopo l'nza del feretro in arrivo dalla città umbra.Lunedì 3 febbraio.