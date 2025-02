Feedpress.me - Fenomeno delle gite social a Roccaraso: indagine su riciclaggio dopo boom di turisti napoletani

Leggi su Feedpress.me

co e sospetti di. Si indaga sul f enomenoverso, organizzate e promosse da influencer su TikTok e Instagram: i carabinieri e i finanzieri in Abruzzo stanno analizzando il fiume di denaro contante arrivato domenica scorsa in Alto Sangro, quasi esclusivamente con banconote da 20 euro. La «domenica bestiale» dipotrebbe trasformarsi, ora,.