Donnapop.it - Fedez e la trovata geniale per far parlare di sé: a farne le spese è Chiara Ferragni

Leggi su Donnapop.it

Il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico ideale per creare polemiche e fardi sé. Quest’anno,, che già ha un rapporto piuttosto controverso con i media, sembra aver trovato la mossa giusta per attirare l’attenzione su di sé: la cover del brano “Bella Str0nza” di Marco Masini.Fin dalle prime indiscrezioni, il gossip si è acceso, con molti pronti a giurare che la canzone fosse una frecciatina diretta a sua moglie,. Eppure, dietro la scelta di questo brano c’è una strategia ben precisa, che, pur non essendo legata direttamente alla, sfrutta abilmente il clamore mediatico che si è creato intorno al possibile collegamento. E ale, come spesso accade, è proprioe la cover di Sanremo: Bella stronza non è dedicata a(ma farlo credere torna utile)Fin da quando Gabriele Parpiglia ha anticipato il possibile duetto trae Marco Masini al Festival, le voci su una presunta dedica anon hanno tardato a circolare.