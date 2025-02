Lanazione.it - Federico non ce l’ha fatta, muore a 22 anni dopo essere stato travolto da un’auto sul cavalcavia

Viareggio, 1 febbraio 2025 – Non ce l'haed è morto in ospedale il giovane di Viareggio,Del Volgo, che avrebbe compiuto 22il 10 marzo, coinvolto nel terribile incidente stradale di giovedì alBarsacchi, nel quartiere Migliarina. Il ragazzo era a piedi ed èinvestito da un'auto, una Nissan condotta da una donna di Viareggio, ancora sotto choc, la quale peraltro è risultata negativa all'assunzione di alcol e droghe. Nel violento impatto il giovane - che stava recandosi ad un'agenzia formativa per crediti universitari -,avere ricevuto un violento impatto finendo sul parabrezza dell'auto, èpoi sbalzato nel terrapieno sottostante il, facendo un volo di circa sei metri. Soccorso in poco tempo, però aveva subito un trauma cranico ed altri traumi sul corpo e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi ai soccorritori.