Fedele 72enne si innamora del prete e lo stalkerizza, inventando anche accuse di stupro: a processo

Unasi sarebbe invaghita di undi 55 anni, perseguitandolo per diversi anni, e adesso è finita aper stalking. I fatti risalgono al 2015, quando la donna conobbe il parroco nella Basilica di Sant’Antonio a Padova. In seguito il sacerdote si è trasferito a Bologna e poi a Genova, ma la donna continuava a rintracciarlo e perseguitarlo. Contro la donna sono stati chiamati a testimoniarel’arcivescovo di Genova Marco Tasca, altri parroci e le perpetue che sarebbero state testimoni delle persecuzioni della.Lo stalking dellaEra il 2015, quando larivelò al parroco di essere gravemente malata e che le restavano solo 4 mesi di vita. Con la scusa di poterlo chiamare per avere un conforto spirituale gli chiese il numero di telefono e da allora cominciò a inviare messaggi piuttosto ambigui al