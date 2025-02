Ilrestodelcarlino.it - ‘Febbraio d’Autore’ a Castorano. Ecco tutti gli appuntamenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Al via, rassegna letteraria a cura dell’amministrazione comunale di, per tutto il prossimo mese vedrà l’amministrazione collaborare con due associazioni presenti sul territorio, ‘3sic’ e ‘Radici’. Una iniziativa fortemente voluta da Sara Ciotti (foto), consigliera comunale con delega alla cultura, con il cartellone di eventi particolarmente ricco tra presentazioni di libri e incontri con gli autori, che si terrannonella biblioteca comunale di via Roma. "Un mese dedicato alla cultura – le parole di presentazione della giovane Ciotti – e alla scoperta di opere letterarie, con la partecipazione di autori locali e non solo. Un’occasione unica per esplorare storie, poesie, e tradizioni che arricchiscono il panorama culturale delle Marche". S’inizia oggi, alle 17 con la presentazione del libro ‘nei miei ricordi (1800 – 1900)’ della quasi centenaria Licia Tavoletti.