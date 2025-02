Ilfattoquotidiano.it - FdI riunisce la Direzione nazionale a Roma. Il sondaggio agli iscritti sul caso Almasri: “Volete una manifestazione di piazza contro i giudici?”

Fratelli d’Italiail suo stato maggiore in un momento di altissima tensione con la magistratura, tra l’indagine nei confronti della premier Giorgia Meloni per ile il rinvio a giudizio della ministra del Turismo Daniela Santanchè per falso in bilancio. In un centro congressi a due passi dadi Spagna è iniziata lanaizonale del partito: tra i temi all’ordine del giorno i primi due anni di governo Meloni, l’azione al Sud, la sicurezza delle forze dell’ordine. Dopo la relazione del coordinatore Edmondo Cirielli, ad aprire i lavori sarà Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e capodelegazione di FdI al governo; a chiuderli Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica. Presenti anche i ministri Guido Crosetto, Andrea Abodi, Nello Musumeci, Adolfo Urso, Tommaso Foti e Nello Musumeci, mentre si attende l’arrivo di Santanchè.