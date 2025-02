Game-experience.it - Far Cry: New Dawn, è in arrivo un un nuovo update con i 60 fps su PS5 e Xbox Series X|S

Dopo sei anni dal lancio, Far Cry: Newè pronto a ricevere i 60 fps su console di nuova generazione grazie ad un aggiornamento annunciato a sorpresa da Ubisoft. Il publisher ha rivelato la notizia tramite il proprio account su X, dichiarando che l’è insia suXS che su PlayStation 5, ma che per permettere un’implementazione senza problemi su, è stato necessario disabilitare temporaneamente la funzione FPS Boost.Ubisoft probabilmente aveva pianificato un annuncio ufficiale più elaborato, magari accompagnato da un trailer e una campagna promozionale, ma la situazione tecnica ha costretto la compagnia a rivelarlo in anticipo. La versione PS5, invece, non ha richiesto interventi simili, poiché il gioco non supportava la funzione Game Boost.L’aggiornamento arriva in un periodo strategico: Far Cry: Newè infatti tra i giochi insu Game Pass il 4 febbraio, e molti ipotizzano che la patch potrebbe essere rilasciata proprio in quella data.