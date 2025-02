Notizie.com - FantaSanremo 2025: i cantanti più costosi e le sorprese su cui puntare

Leggi su Notizie.com

Quest’anno in molti stanno puntando su alcuni artisti per formare la squadra per il: chi sono ipiù ambiti.Ilda qualche anno è divenuto un gioco a cui molti non riescono a rinunciare. Basti pensare che già per l’edizioneci sono già oltre 500 mila squadre iscritte e più di 80 mila leghe attive, un successo clamoroso quello del fantasy game che nel giro di pochi anni ha raccolto una marea di consensi.: ipiùe lesu cui(Foto da Facebook – Festival di Sanremo) – Notizie.comOvviamente, da qualche giorno, non si parla d’altro, la domanda che molti si pongono è la seguente: chi posso mettere in squadra? Non possiamo non dirlo, prima di realizzare la squadra è bene anche capire quanto valgono gli artisti in gara, che ricordiamolo sono 29 e non più 30.