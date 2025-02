Ilrestodelcarlino.it - Fano, ok all'università privata

, 01 febbraio 2025 – La Regione, tramite il presidente Francesco Acquaroli e il vice Filippo Saltamartini, ha espresso parere favorevole sul percorso di autorizzazione del corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia ada parte della Link Campus University, grazie alla quale, gli studenti marchigiani potranno studiare medicina senza essere costretti ad abbandonare le Marche. «Nell’anno accademico 2023/2024 - osserva il parlamentare della Lega Mirco Carloni – gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia (nei sei anni) residenti nelle Marche sono 1137; al contrario, gli studenti residenti nella Regione Marche, che sono andati a studiare Medicina fuori Regione sono 1399. Un dato allarmante, visto che si tratta di una tendenza consolidata negli anni e, soprattutto, che il 60% degli studenti che vanno a studiare fuori regione, non vi faranno più rientro».