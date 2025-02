Quotidiano.net - Famiglia israeliana rapita. Il padre verso il rilascio. Mistero su moglie e figli

Israele trattiene il fiato in attesa oggi del quarto scaglione di liberazioni di ostaggi: dopo le donne, dopo le soldate, adesso nel contesto della tregua è la volta dei primi tre uomini prigionieri di Hamas. E fra questi spicca il nome di Yarden Bibas, 35 anni. Dal 7 ottobre in Israele si menziona laBibas,dal kibbutz Nir Oz, e i pensieri tornano automaticamente alle immagini sconvolgenti della madre Shiri, trascinata dai suoi assalitori mentre tiene stretti in braccio i dueoletti dai capelli rossi: Kfir, allora di appena 9 mesi, e Ariel, allora di 4 anni. Ma è mai possibile – si sono chiesti allora sbigottiti gli israeliani – che un’organizzazione pur notoriamente terroristica prenda in ostaggio perfino bebé? La realtà da allora, si è rivelata ancora più tragica. Perché Hamas non solo non ha restituito quei bambini, ma ha anche preteso un riscatto.