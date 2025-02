Game-experience.it - Fallout New Vegas, lo scrittore torna a lavorare in Obsidian Entertainment, c’entra New Vegas 2?

Lo sviluppo di videogiochi è un settore in continuo movimento, e spesso i grandi nomino alle origini. Questo è proprio il caso di John Gonzalez, noto per essere stato il Lead Creative Designer ed il Lead Writer di: New, che ha annunciato in queste ore il suo ritorno in.Tuttavia, per quanto questa notizia possa entusiasmare i fan, è importante precisare immediatamente che Gonzalez ha chiarito prontamente sul suo profilo LinedIn che non sta lavorando a: New2, spegnendo di conseguenza sul nascere eventuali speculazioni.Fatta questa precisazione, Gonzalez vanta una carriera variegata, visto che lo sviluppatore ha lavorato per Ubisoft Shanghai, ha contribuito allo sviluppo di L’Ombra di Mordor in Monolith Productions, ed ha trascorso quasi sette anni con Guerrilla Games per realizzare i vari capitoli appartenenti alla serie Horizon.