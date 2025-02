Calciomercato.it - Fagioli saluta la Juventus: operazione in chiusura con la Fiorentina | CM.IT

Finisce a gennaio 2025 l’avventura dicon la: il centrocampista ha accettato l’offerta dellae l’è inSono ore caldissime per Nicolò. Da diversi mesi vi raccontiamo sulle pagine di Calciomercato.it come il centrocampista classe 2001 sia in uscita dalla: ecco, ora è arrivato il momento dei saluti.laincon laCM.IT – Calciomercato.it (LaPresse)Molti club si sono affacciati nel corso di questa sessione di mercato per mostrare interesse nei confronti di, dalla Premier League, dalla Ligue 1, dalla Bundesliga e molti dalla Serie A. È proprio in Italia che il centrocampista della Nazionale resterà, più precisamente sulle sponde dell’Arno, dove raggiungerà Moise Kean alla