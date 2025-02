Juventusnews24.com - Fagioli Juve, indizio di Thiago Motta sul centrocampista: lo ha detto sul suo futuro! Rivelazione

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24di: lasulnel mirino della Fiorentina e non solo sul mercatoè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di–Empoli. Le dichiarazioni del tecnico dei bianconeri su– «Sì, sarà con noi domani come è stato con noi contro il Benfica. Ha giocato meno, ma può cambiare la sua storia e riesco a capirlo perché sono stato dalla loro parte. Quando si gioca si è felici quando non si gioca non lo si è. Fa parte del gioco.ha la possibilità di partecipare e meritarsi di giocare. Ha la possibilità per dimostrare tutti i giorni di meritare di giocare».LA CONFERENZA STAMPA DIPREEMPOLILeggi suntusnews24.com