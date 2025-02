Isaechia.it - Fabrizio Corona rivela: “Il mio avvocato mi ha informato che Chiara Ferragni mi ha diffidato: ecco cosa ho risposto”

Dopo aver sganciato una vera e propria bomba sugli ex Ferragnez,procede già con la mossa successiva.L’ex re dei paparazzi ha spiegato per filo e per segno, in una puntata del suo podcast Falsissimo, in che modalità e con chi Fedez avrebbe regolarmente tradito la sua ex moglie, prima e durante il matrimonio.Alle sue durissime insinuazioni, hannoentrambi i coinvolti.ha confermato la versione proposta da, alludendo ad un accordo tra i due, mentre Fedez ha fatto delle precisazioni, ridimensionando qualche dettaglio, pur ammettendo le proprie colpe.Intantoha promesso di occuparsi ancora di questa vicenda, questa volta centrando la prospettiva del racconto sulla, anche lei – a detta sua – colpevole di atteggiamenti di pari gravità rispetto a quelli del rapper.