Biccy.it - Fabrizio Corona pubblica un libro su Fedez: “Chiara mi ha diffidato”

in queste settimane ha lavorato in gran segreto alla stesura di due libri che ha presentato oggi in quel di Milano durante una conferenza. Uno si intitola La Grande Menzogna, l’altro, quello dedicato a, ha come titolo Il Vero Grande Amore Diche ripercorre, in maniera più approfondita, quanto detto nel suo podcast Falsissimo. (Una mossa commerciale un po’ sulla falsariga di Ilary Blasi che ha monetizzato il suo divorzio prima su Netflix, poi in libreria).Nei pochi filmati della presentazione trapelati online, si sentedire: “Sono qua per presentare due libri, uno di questi si intitola Il Vero Grande Amore Di. . Ho parlato anche di Tortino che è un master, facciamogli un applauso. E tra parentesi, Tortino lo avevo invitato a venire qua questa mattina.