Superguidatv.it - Fabrizio Corona: “Fedez vincerà Sanremo 2025”, la dichiarazione alla presentazione del libro “La grande menzogna”

Leggi su Superguidatv.it

Nello store Mondadori in Piazza Duomo a Milano,questa mattina ha presentato il suodal titolo “La”. L’ex re dei paparazzi, è intervenuto in una gremitissima sala all’interno dello store milanese di Mondadori per parlare dell’argomento del momento: il caso– Ferragni al centro del suo ultimo. All’interno del volume, in vendita in tutte le librerie, vengono trattate anche le vicende legateseparazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi.: “”, ladel“La”Durante ladel suo“La”,incontra giornalisti e fan per parlare delle ultime vicissitudini che riguardano la separazione tra Chiara Ferragni e, il tutto a pochi giorni dall’inizio della settantacinquesima edizione del festival della canzone italiana di, che vede in gara proprio colui chedefinisce un suoamico: il cantante