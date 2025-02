Romatoday.it - Ex tossicodipendenti ed ex detenuti diventato stallieri

Leggi su Romatoday.it

Exed exdiventano. Si è concluso il corso di un mese per “Tecnico benessere equidi”, voluto da ASI sport equestri, svolto da 11 utenti in cura a Villa Maraini-CRI, alcuni con restrizioni per reati legati al consumo di droga, svolto presso il “Centro Tecnico.