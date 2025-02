Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari sabato 1 febbraio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Siamo arrivati all’ultimo atto dei Campionatidi, si disputeranno gli ultimi due segmenti in: la free dance della danza sul ghiaccio e il libero maschile. Entrambe le gare, inutile dirlo, sono fondamentali in ottica Italia.L’inizio delle ostilità è fissato per le 12:00 con la free dance, in cui gli osservati speciali saranno Charléne Guignard-Marco Fabbri, vicinissimi a conquistare il terzo successo consecutivo in campo continentale. Gli azzurri al momento guidano le operazioni con 84.23, con un punto e mezzo di vantaggio su Evgeniia Lopareva-Geoffrey Brissaud, secondi con 82.75 davanti ai britannici Lilah Fear e Lewis Gibson (81.57). Attaccati anche i finlandesi Juulia Turkkila-Matthias Versluis, quarti in zona 81.26. In lizza anche Victoria Manni-Carlo Roethlisberger con 65.