Sololaroma.it - Europa League, il Porto saluta Galeno: ufficiale la cessione all’Al Ahli

Leggi su Sololaroma.it

Dopo aver battuto l’Eintracht Francoforte per 2-0 nell’ultima giornata della fase campionato di, la Roma ha conosciuto il proprio futuro nella competizione europea con i sorteggi andati in scena a Nyon. I giallorossi affronteranno ilai playoff per provare ad accedere agli ottavi di finale. Le due formazioni si affronteranno in un doppio confronto che si preannuncia decisivo per la stagione europea di entrambe le squadre. L’andata si disputerà il 13 febbraio al Do Dragão, mentre il ritorno sarà il 20 febbraio allo Stadio Olimpico.passa in Arabia Saudita: le cifreIlperde pezzi pregiati in vista della sfida contro la Roma. Come riportato tramite i propri canali ufficiali, il clubghese ha annunciato laa titolo definitivo di Wandersonper 50 milioni di euro.