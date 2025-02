Padovaoggi.it - Estirpati sei alberi e danneggiati altri due: l’atto scellerato all'iconico sentiero dei "mandorli in fiore"

Leggi su Padovaoggi.it

Ormai, come da tradizione, da fine febbraio e per tutto marzo, il12, noto anche come dei "in", che parte da via Correre a Cinto Euganeo e prosegue verso via Monte Fasolo, è diventato una meta imperdibile per gli appassionati che vogliono ammirare la splendida fioritura.