Ilrestodelcarlino.it - Esposizione felina internazionale: oltre 250 gatti di razza oggi e domani alle Fiere

Scandiano ospiterà l’. Un evento atteso dai tanti amanti deiche si ritroveranno alla Fiera di Scandiano in piazza Prampolini. L’iniziativa, organizzata da Scic e Ticat, rappresenta un’occasione unica per ammirare250diprovenienti da diverse parti del mondo. Esemplari straordinari tra cui il maestoso Maine Coon, il dolcissimo Ragdoll, il Norvegese delle Foreste, il Siberiano iporgenico, il raffinato Persiano, lo Scottish Fold dcaratteristiche orecchie piegate, il selvaggio Bengala, il Kurilian Bobtail con la sua coda a ponpon, l’Abissino, il British a pelo corto e lungo e molte altre razze rare e affascinanti. Non mancheranno idi casa. Le gare si svolgeranno in due sale separate: il circuito Wcf e quello Tica.