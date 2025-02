Thesocialpost.it - Esondazioni fiumi in Toscana, agenti si tuffano nel sottopasso per salvare un anziano

Lasta affrontando in queste ore un’intensa ondata di maltempo, conin piena in diversi bacini idrografici. Le piogge persistono dal giorno precedente e, questa mattina, la protezione civile regionale ha confermato la presenza di forti precipitazioni, soprattutto lungo la costa livornese, estendendosi poi alle province di Lucca, Pistoia e Prato.Sono numerosi gli allagamenti segnalati: a Cecina, unè stato salvato da alcuniin uninvaso dall’acqua. L’uomo, che si trovava in auto con il suo cane, era rimasto bloccato dalla forte pioggia, ma è stato recuperato da duedella polizia municipale che si sono tuffati per soccorrerlo. La sindaca Lia Burgalassi ha condiviso il video dell’intervento su Facebook, invitando i cittadini a rispettare i divieti di circolazione: “Violare le chiusure significa mettere in pericolo se stessi, chi è con voi e anche chi vi soccorre.