Esondazione del Morla. Arrivano i fondi

Un intervento concreto per dare supporto a cittadini e imprese che hanno patito i danni dell’alluvione del 9 settembre, che a Bergamo provocò l’dele del Tremana. Il consiglio d’amministrazione della Fondazione della Comunità Bergamasca ha deliberato i contributi legati al bando "Spese di prima necessità", promosso all’interno del Fondo di solidarietà per il maltempo che cinque mesi fa ha colpito pesantemente Bergamo e la sua provincia: via libera a 159 domande (su 182 richieste), per un totale di oltre 580mila euro. I 159 contributi approvati riguardano nel dettaglio 109 condomini, 35 privati e 15 imprese. Dal mese di febbraio scatterà la liquidazione dei contributi. La Fondazione della Comunità Bergamasca "provvederà ad erogare i contributi destinati a persone fisiche e soggetti senza scopo di lucro", mentre il Comune di Bergamo "erogherà il contributo alle imprese profit a seguito dell’approvazione del bilancio 2025".