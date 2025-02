Esce Note di cronaca il libro di Stefano Corradino

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 1 feb. (askanews) – Alla fine degli anni cinquanta Italo Calvino, Franco Fortini, Umberto Eco, Gianni Rodari e altri si inventarono il Cantacronache, il collettivo di intellettuali che voleva contrapporsi al mondo fatato delle canzonette per raccontare in musica la società italiana come effettivamente era, con i suoi soprusi, le storture, la mancanza di diritti. È quello che fa anche, giornalista di quelli che consumano le suole delle scarpe per narrare i fatti proprio lì dove avvengono, e pure musicista da quando era quasi “in fasce”. Alcune storie vere che ha raccontato in questi dieci anni nei suoi servizi in diretta su Rainews24le ha trasformate in canzoni, che ha scritto, cantato e suonato. In “di”,edito da Villaggio Maori Editore, descrive come nasce questo progetto su temi die attualità.