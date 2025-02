Esame annullato perché copiano da ChatGPT la studentessa | Avevo preso 30 e lode Penalizzati per colpa di alcuni polli

Leggi su Open.online

«Chi ha sbagliato dovrà assumersi le proprie responsabilità». A parlare è una delle studentesse del corso di laurea di Scienze Motorie dell’Università di Ferrara dove l’di Psicobiologia e Psicologia è statoqualcuno ha copiato da. Il suo risultato era stato eccellente: 30 e. Ma ora, così come tutti gli altri 361 studenti, dovrà ripetere la prova. I docenti, non potendo risalire con precisione ai responsabili, hanno scelto di non fare sconti a nessuno. A far scattare il campanello d’allarme ai professori, infatti, sono state alcune verifiche interne unite alla segnalazione di qualche studente. Inoltre, i voti tutti incredibilmente alti avevano da subito insospettito i docenti. Da lì, la decisione di mandare una mail a tutto il corso annullando la prova.«Non siamo tutti disonesti»«Sono due giorni che giornali e notiziari continuano a ripetere la parola disonesti, ma voglio dire chiaramente che non tutti lo siamo.