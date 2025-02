Isaechia.it - Emily in Paris, Lily Collins è diventa mamma grazie alla maternità surrogata: l’annuncio social

Poche ore fa l’attriceta famosa per il ruolo dinell’omonima serie Netflixin, ha svelato tramite il suo profilo Instagram di esseretaper la prima volta.Con grande gioia,sposata con Charlie Mc Dowell (QUIdel matrimonio), ha annunciato che lei e il marito sonoti genitori della piccola Tove Jane McDowell, nata attraverso la, come raccontato dstessa attrice nel suo annuncio., infatti, ha condiviso la gioia per essereta madre pubblicando uno scatto della piccola avvolta in una coperta che porta il suo nome con lettere dorate e nel suo post ha voluto ringraziare anche la donna che ha portato in grembo la loro bambina per l’ottimo lavoro fatto:Benvenuta al centro del nostro mondo, Tove Jane McDowell.