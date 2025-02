Quotidiano.net - Emilia Perez, il film della discordia tra Messico e Francia. Il dissing latino è tutto da ridere

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 1 febbraio 2025 – Non c’è dubbio che ‘’ sia il super favorito per gli Oscar 2025. Lo dimostrano le ben 13 nomination, che hanno reso l’opera di Jacques Audiard ilnon in lingua inglese con più candidature di sempre. Eppure tra tanti plausi di critica e pubblico, e premi già vinti, non tutti sembrano aver apprezzato la pellicola. Sopratin, dove la storia è ambientata, ma che è stato la location delle riprese per soli cinque giorni. In effetti ilè stato girato quasiin, con riproduzioni in studio. Secondo le critiche, questo avrebbe contribuito a dare una rappresentazione piena di stereotipi, superficiale e posticcia del paese. Come se non bastasse, nel cast c’è una sola attrice messicana: Adriana Paz, che peraltro interpreta un personaggio secondario (Epifania Flores).