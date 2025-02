Movieplayer.it - Elsbeth stasera 1 febbraio su Rai 2: trama e cast degli episodi dello spin-off di The Good Wife

Leggi su Movieplayer.it

Questa sera, esordisce su Rai 2 la serie poliziesca,-off del legal drama di successo The, ideata da Robert e Michelle King e ambientata a Chicago.su Rai 2 in prima serata vanno in onda i primidella serie statunitense, incentrata sul personaggio interpretato da Carrie Preston nella serie The. L'avvocato, dopo anni passati a Chicago si trasferisce a New York, dove, per conto del dipartimento di giustizia, deve controllare l'operato della polizia.è stata rinnovata per una seconda stagione dalla CBS,è una serie televisiva statunitense, secondo-off di Thedopo TheFight. La protagonista èTascioni, un'eccentrica ma geniale avvocatessa, interpretata da Carrie Preston. Nota per il suo approccio fuori dagli schemi, .