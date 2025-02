Davidemaggio.it - Elsbeth protagonista del sabato sera di Rai 2

RicordateTascioni, avvocatessa in gamba dai modi un po’ svampiti vista in The Good Wife? Da questaalle 21.20 sarà su Rai 2 laassoluta di un nuovo spin off del legal drama dopo The Good Fight, ambientato stavolta a New York ed intitolato semplicemente.La prima stagione comprende dieci episodi – ma per il momento su Rai 2 ne sono previsti cinque, due dei quali in onda oggi – ed una seconda è attualmente in onda sulla CBS. A vestire i panni disarà sempre Carrie Preston e con lei ci saranno Wendell Pierce (nei panni di C. W. Wagner), Carra Patterson (Kaya Blanke), Danny McCarthy (Fred Celetano), Fredric Lehne (Dave Noonan) e Gloria Reuben (Claudia Payne).: la tramaTascioni, astuta e poco convenzionale avvocatessa, dopo una brillante carriera a Chicago mette a frutto il suo singolare punto di vista per aiutare la polizia di New York ad incastrare pericolosi criminali.