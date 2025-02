Lanazione.it - Elezioni alla Croce Verde. I soci chiamati alle urne. Ecco chi sono i candidati

Leggi su Lanazione.it

Si avvicina il momento dellepubblica assistenzadi Arcola. L’appuntamento è per domenica 9 febbraio, quando verranno decise le caricheali che guideranno il sodalizio per il quadriennio 2025-2029. Gli elenchi deipronti estati resi noti. Potranno votare tutti iche siano in regola con il pagamento della quota annuale del 2024 e chedata dell’11 gennaio scorso, quando si è svolta ’assemblea ordinaria, risultino iscritti da più di tre mesi. I seggi saranno aperti nei locali di piazza Due Giugno dore 9ore 18. La commissione elettorale dell’asazione ricorda che ogni avente diritto al voto, per poter esprimere la propria preferenza, dovrà presentarsi con un documento di riconoscimento in corso di validità. A ciascuno elettore verranno consegnate tre schede di colore diverso (una bianca, una celeste e una gi), ciascuna per l’elezione di uno dei tre organismi da rinnovare: consiglio direttivo, collegio dei revisori dei conti e collegio dei proviviri.