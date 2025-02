Biccy.it - Eleonora Giorgi: “Il tumore dilaga ovunque, non riesco più a camminare bene”

Il mese scorsoè tornata a Verissimo e ha rivelato che purtroppo il suoè progredito e che avrebbe dovuto decidere se ricorrere o meno a dei percorsi palliativi. Ieri l’attrice è stata ospite nel programma I Lunatici condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio e ha dichiarato che il male ètoe che non riesce più aha poi parlato del suo rapporto con la spiritualità: “Io fin da piccola ho sempre pensato ad un essere superiore con cui possiamo dialogare, ma invece non sono mai stata attratta dalle religioni. Infatti non dovete pensare ‘oddio questa sa che se ne sta per andare e si rifugia nelle religioni’. La mia situazione mi mette in una tale urgenza di cogliere le piccole grandi cose, per me Dio è nell’amore, in una poesia che ci commuove mentre la leggiamo di notte e ci fa scendere una lacrima, è nell’arte che ci colpisce“.