Cityrumors.it - Eleonora Giorgi e la malattia: l’annuncio fa preoccupare i fan

Leggi su Cityrumors.it

L’attrice ormai da tempo sta lottando contro il cancro e le notizie che arrivano non sono assolutamente positive. Ecco le sue condizioniEra l’ottobre 2023 quandoannunciava di avere un tumore al pancreas. Da quel momento l’attrice ha iniziato una lunga lotta con un solo obiettivo: vincere la battaglia e ritornare ad una vita normale. Una sfida che, come ormai ben sappiamo, è molto dura e non sempre si riesce ad avere la meglio sul brutto male.e lafai fan (Ansa) – cityrumors.itE purtroppo per l’attrice romana le notizie non sono assolutamente positive. Il tumore, nonostante le diverse cure, continua ad avanzare in modo inesorabile. La, comunque, continua a combattere con tutte le sue forze nella speranza di riuscire a vincere una battaglia che ad oggi è ancora più dura rispetto ad un anno e mezzo fa.