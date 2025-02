Sololaroma.it - Eintracht-Wolfsburg, il Pronostico: corsa Champions per i padroni di casa, ma il GOL può esaltare le quote

Dopo la sconfitta a Roma, l’Francoforte si concentra sulla Bundesliga con un chiaro obiettivo: conquistare un posto inLeague. Contro il, reduce da un pareggio con l’Holstein Kiel, i ragazzi di Toppmöller vogliono riprendersi subito, anche grazie all’arrivo di Elye Wahi, nuovo rinforzo in attacco.Ildi Hasenhüttl, invece, continua il proprio percorso di crescita ma ha bisogno di una vittoria per riavvicinarsi alla zona europea dopo un periodo altalenante.Francoforte:nel mirinoL’sta vivendo una stagione ambiziosa, con la possibilità di tornare inLeague dopo due anni. Il tecnico Toppmöller ha trovato il giusto equilibrio, e il nuovo acquisto Wahi potrebbe essere il tassello mancante in attacco. Nonostante la sconfitta con la Roma, la squadra sembra in un ottimo momento e non dovrebbe avere problemi di stanchezza.