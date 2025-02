Gravidanzaonline.it - Educazione sessuale precoce: preparare i bambini alla comprensione del proprio corpo

Parlare diè sempre un argomento polarizzante, con i fautori e gli oppositori che spesso si scontrano difendendo le rispettive posizioni. Eppure come spesso accade quando si affrontano argomenti così divisivi, ci si dimentica del focus della questione. A cosa serve l’? Qual è il suo obiettivo? È davvero importante dedicare tempo, cura e risorse all’?Nonostante tante difficoltà e timori (più o meno fondati) l’ha come obiettivo, come sottolineato anche dall’American Academy of Pediatrics (AAP), affrontare una vasta gamma di argomenti relativisessualità, tra cui l’anatomia, la pubertà, la contraccezione, le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) e la cura nell’avere relazioni sane.Educare, come da definizione dell’Enciclopedia Treccani, significa promuovere lo sviluppo delle facoltà intellettuali ed estetiche e delle qualità morali di una persona.