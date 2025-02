Lanazione.it - Ecco il Sestetto Stradivari. Concerto al Boccherini

Leggi su Lanazione.it

Grande attesa per lo spettacolo nel cartellone dell’Associazione Musicale Lucchese che ancora una volta metterà in risalto il grande talento delatteso l’8 febbraio alle 17.30 nell’Istituto. David Romano, Ruggiero Sfregola saranno ai violini, Raffaele Mallozzi, David Bursack alle viole e Diego Romano e Sara Gentile ai violoncelli per questa straordinaria performance che volerà sulle note delle composizioni di Luigie Antonín Dvo?ák. A fine febbraio tornerà a Lucca il violoncellista Ettore Pagano (23 anni, nel 2022 ha ottenuto il Primo Premio, il Premio per la migliore Sonata e altri due Premi Speciali al XVIII Kachaturian International Competition in Armenia) che, con il suo incredibile virtuosismo, si esibirà assieme all’Orchestra del Conservatorio “L.