Ecco il nuovo show di Amadeus

Dalle identità nascoste alle “identità doppie”. Possiamo anticiparvi chesarebbe a caccia di imitatori di cantanti noti per il suo. Archiviata la mini edizione in prima serata di Chissà chi è, il conduttore sta lavorando ad una novità in musica per il Nove, prevista questa primavera in prime time. Non è l’unico format vagliato dama è quello sul quale sarebbe arrivata la fumata bianca.Salvo “cambi di programma” dell’ultima ora, il conduttore sembra attingere ancora una volta alla tradizione (di Rai1 e non solo) in uno, prodotto da Banijay, a base di stelle della musica, imitazioni, duetti e altro ancora. Quale sarà il suo tocco?ildiDavide Maggio.