Liberoquotidiano.it - Ecco come gli immigrati rubavano il reddito di cittadinanza: l'ultimo scandalo

Leggi su Liberoquotidiano.it

C'è la famiglia nigeriana extra large (undici persone) che incassava quattro assegni seppur il papà fosse intestatario di 111 automobili. C'è il loro connazionale beccato a Roma, pronto a volare all'estero, con 72mila euro in contanti: anche lui col portafoglio gonfio del sussidio. Ci sono i bengalesi, titolari di internet point, che riscuotevano risorse senza pietà. C'è anche l'italiano, possessore di una licenza Ncc (Noleggio con conducente), che riceveva puntualmente l'accredito mensile. Sessanta furbetti deldi, quasi tutti stranieri, finiti nella rete della Guardia di Finanza dopo il controllo passaporti in aeroporto: un milione di euro tondo tondo ricevuto indebitamente e dunque restituito. Non solo. In mille sono stati pizzicati a Fiumicino mentre cercavano di esportare denaro fuori dall'Italia, per un totale di 30 milioncini di euro: chi aveva con sé 10mila euro e chi addirittura 120mila.