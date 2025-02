Laprimapagina.it - Eccellenza nell’elettrotecnica a Perugia: il caso di Elettrotecnica Umbra

Nel panorama dell’, un nome spicca per esperienza, professionalità e affidabilità:. Fondata nel 1996, l’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento per la realizzazione e la manutenzione di impianti elettrici civili e industriali, con una competenza che abbraccia anche il settore degli impianti speciali, elettronici e radiotelevisivi.Un’esperienza ventennale al servizio della qualitàGrazie a un’esperienza maturata in oltre vent’anni di attività,ha consolidato il proprio ruolo nel mercato perugino e umbro, distinguendosi per la capacità di offrire soluzioni su misura per privati, aziende e istituzioni. L’azienda si occupa non solo di impianti elettrici, ma anche di impianti di protezione da scariche atmosferiche, sistemi di allarme antincendio ed automazioni di cancelli e porte automatiche.