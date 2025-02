Sport.quotidiano.net - Eccellenza, la 5ª di ritorno: "Rata favorita sul Matelica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

La quinta giornata didipropone diversi scontri diretti che sono presentati da Luca Manisera, ex tecnico di Montefano e Vigor Castelfidardo. Monturano-Urbino: "Il Monturano deve fare punti ed è la stessa esigenza dell’Urbino: una per uscire dalla zona a rischio e l’altra per i playoff" Fano-Sangiustese: "Il Fano è in grande difficoltà anche se difficilmente molla, la Sangiustese sta molto bene ed è". Chiesanuova-Tolentino: "Sarà una gara difficile per entrambe: Chiesanuova deve vincere per restare attaccata alle altre due squadre e coltivare il sogno serie D, il Tolentino deve dare continuità ai risultati in chiave playoff". K Sport Montecchio Gallo-Montegranaro: "La K Sport è in splendida forma ed èsebbene dall’altra parte troverà un avversario difficile da affrontare".