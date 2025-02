Iltempo.it - È ora di dire basta alla crociata contro le forze dell'ordine

Leggi su Iltempo.it

Vorrei che si ponesse fine a questasfinenteleche ci copre di ridicolo agli occhi del mondo e ci fa apparire deboli di fronte ai pericoli veri che nascondiamo in casa. Complice una sinistra che difende gli immigrati e alimenta le proteste di qualsiasi genere, purché sianoil governo Meloni e incentivino la leggenda peregrina di un ritorno al fascismo, stiamo assistendo a una delegittimazionee divise senza precedenti. Con il risultato che sempre più spesso poliziotti e carabinieri sono insultati, vituperati, messiberlina nelle strade, nelle manifestazioni pubbliche, persino sui murie nostre città. Quello che accade a Milano, nelle sue periferie prese in ostaggio da bande di immigrati di seconda generazione che sputano odiogli agenti in servizio e infangano le istituzioni, è a dir poco vergognoso.