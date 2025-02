Ilgiorno.it - E c’era chi garantiva posti di lavoro

"Uno strumento a disposizione degli associati". Associati alla picciotteria, non ad organizzazioni di volontariato, né di categoria. Il suo compito? "L’assunzione di persone a loro vicine" nella municipalizzata lecchese della spazzatura. Secondo i magistrati della Dda di Catanzaro, Beniamimo Bianco, 59 anni di Oggiono, era l’infiltrato degli ‘ndranghetisti delle cosche calabresi in Silea, la Spa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in provincia di Lecco di cui era rappresentante legale, trasformandola in una "succursale al Nord delle cosche". Per questo è alla sbarra al maxi-processo dell’inchiesta Karpanthos: per lui è stata chiesta una condanna a 8 anni di reclusione. "Il suddetto, che ha frequentazioni con personaggi di spicco della cosche calabresi radicate sul territorio lombardo, è a completa disposizione dell’associazione ‘ndranghetista.