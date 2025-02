Due Emisferi la spiegazione del finale | Lucca riceve le cure di cui ha bisogno?

Leggi su Cinefilos.it

Due, ladelledi cui ha?Basato sul libro “The Two Hemispheres of” di Barbara Anderson, Dueè un potente dramma messicano che fa un ottimo lavoro nell’adattare il materiale originale, offrendo uno sguardo risoluto sulla crescita di un bambino con paralisi cerebrale, insieme alla lotta dei genitori del protagonista,, alla ricerca di una potenziale cura per aiutare ad alleviare la sua condizione.Questa ricerca è il fulcro della narrazione di Due, con Barbara che parte con la sua famiglia in India, dove una nuova procedura sperimentale pionieristica potrebbe vedereiniziare a formare più connessioni cerebrali rispetto a prima. Questo, a sua volta, gli consentirebbe di evolversi oltre il suo stato attuale, rendendolo in grado di formare parole, mangiare, bere e persino ridere.