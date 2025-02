Gqitalia.it - Ducati si presenta con una delle coppie più forti di sempre, Bagnaia-Marquez

Per gli appassionati di MotoGP sarà una goduria, un eterno conto alla rovescia tra la fine di una gara e l'inizio di quella successiva. Perché mai come quest'anno nel Motomondiale ci sarà da divertirsi, con una coppia nuova di zecca che promette spettacolo e vittorie.Perché dicie pensi subito a loro due, Francesco Peccoe Marc, Dream Teamdue ruote tanto clamorosamente forte quanto potenzialmente esplosivo, come nella migliore tradizione dei grandi duelli del motociclismo.Le dueDesmosedici del 2025 (te a Cortina d'Ampezzo) saranno infatti guidate da Pecco, vincitore di tre titoli mondiali (nel 2018 in Moto2, nel 2022 e 2023 in MotoGP) e da Marc, otto volte campione del mondo (della 125 nel 2010, della Moto2 nel 2012 e della MotoGP nel 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019), ovvero 11 Mondiali in due, garanzia di eccellenza assoluta per il team italiano che si è lasciato alle spalle un’altra annata da record, in cui sono arrivati il Titolo Mondiale Costruttori, il Titolo Mondiale Team e 13 vittorie complessive.